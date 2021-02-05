У Меркель захотели ввести мораторий на 'Северный поток-2'

Депутат от Христианско-демократического союза Германии и председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген предложил ввести мораторий на достройку газопровода "Северный поток-2".

Однако, по его словам, подобное решение необходимо рассматривать не как санкции в отношении России, а как "паузу для начала переговоров". Об этом сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

Представитель партии канцлера Германии Ангелы Меркель считает, что сотрудничество с Россией в области энергополитики можно продолжить, но лишь при одном условии.

В частности, в рамках международного соглашения нужно исключить использование трубопровода как геополитического оружия против ряда восточноевропейских государств.

Реттген отметил, что "Северный поток-2" вызывает разногласия в Европе. Это, в том числе, касается таких стран, как Польша и Франция.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с суднами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов для его достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.