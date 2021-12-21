Цимбалюк: 'экономический паспорт' – это популизм, бюджет Украины потеряет большие средства

Экономический паспорт украинца – это популистическая программа, которую свернут после того, как сменится президент, однако изъятые на нее из бюджета средств никто не вернет. Об этом заявил народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

"Мне кажется, что это чистый политический популизм. Президент и его команда в последнее время предлагают что-то, чтобы любой ценой делать видимость, что выполняются предвыборные обещания. Но мы не ОАЭ и не Норвегия. Мы не те государства, где есть на самом деле что-то похожее", – сказал Цымбалюк.

По его словам, эта программа дискриминирует детей по возрасту, ведь распространяется только на детей, рожденных с 2019 года. Кроме того, она не предусматривает механизмы защиты средств, которые будут аккумулироваться на счетах, от инфляции, поэтому они через несколько лет просто обесценятся.

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"Чтобы эти деньги за 18 лет сохранились каким-то образом, нужно, чтобы не менее 10-12% годовых они зарабатывали. В противном случае их съест инфляция", - отметил Цымбалюк.

По убеждению депутата, эта программа будет свернута после смены власти - как нереалистичная и наносящая вред экономике.

"После кто бы ни пришел, они однозначно будут более профессиональными. Они проанализируют и вынуждены будут такой проект свернуть. Но эти народные средства, которые будут использованы для раскрутки этой идеи, уже никто никогда не вернет в бюджет", - пояснил Цымбалюк.

Напомним, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Ранее народный депутат Нина Южанина заявила, что экономический паспорт – это, прежде всего, пиар-проект президента, который должен стимулировать украинцев переизбрать действующего президента на второй срок. В свою очередь, инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что такая идея не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.