Цены на нефть взлетели до максимума за год
Цены на нефть эталонных марок в среду, 6 января, резко выросли после достижения странами ОПЕК+ соглашений на февраль и март.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 53,95 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Последний раз на этой отметке Brent торговалась 25 февраля 2020 года.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,1% – до 49,98 доллара за баррель.
Нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что две страны увеличат добычу нефти, а Саудовская Аравия сократит.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2020 году страны – участники ОПЕК не смогли продолжить договоренности по добыче. В результате цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
Страны ОПЕК+ в итоге договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 мая.
В начале ноября издание Wall Street Journal сообщило, что в мире из-за нового коронавирусного локдауна снова начал падать спрос на нефть. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК стали обсуждать новые возможные сокращения добычи.