Ціни на нафту злетіли до максимуму за рік

Роман Груша Економіка 10:50, 6.01.2021 Оновлено: 11:03, 6.01.2021

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 6 січня, різко зросли після досягнення країнами ОПЕК+ угод на лютий і березень.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 53,95 долара за барель, що на 0,6% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Востаннє на цій позначці Brent торгувалася 25 лютого 2020 року.

Вартість ф'ючерсів Brent
ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,1% – до 49,98 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI
ICE Futures

Нафта пішла вгору на тлі досягнення країнами ОПЕК+ нових угод. Вони передбачають, що дві країни збільшать видобуток нафти, а Саудівська Аравія скоротить.

Загальний обсяг видобутку нафти в ОПЕК у лютому і березні 2021 року залишиться на рівні 22,1 млн барелів на добу. Водночас загальний обсяг видобутку партнерами за угодою ОПЕК+ збільшиться в лютому до 14,6 млн барелів, а в березні – до 14,9 млн барелів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У березні 2020 року країни – учасники ОПЕК не змогли продовжити домовленості з видобутку. Унаслідок ціни на нафту обвалилися більш ніж удвічі з початку року й побили рекорди 18-річної давності.

  • Країни ОПЕК+ у підсумку домовилися з Мексикою, схваливши найбільше в історії скорочення видобутку нафти – на 9,7 млн барелів на добу. Угода набула чинності з 1 травня.

  • На початку листопада видання Wall Street Journal повідомило, що у світі через новий коронавірусний локдаун знову почав падати попит на нафту. Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК стали обговорювати нові можливі скорочення видобутку.

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