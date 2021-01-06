Цены на нефть взлетели до максимума за год

Цены на нефть эталонных марок в среду, 6 января, резко выросли после достижения странами ОПЕК+ соглашений на февраль и март.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 53,95 доллара за баррель, что на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Последний раз на этой отметке Brent торговалась 25 февраля 2020 года.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,1% – до 49,98 доллара за баррель.

Нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что две страны увеличат добычу нефти, а Саудовская Аравия сократит.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.

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