Цены на мировую нефть достигли максимума за год

Цены на нефть эталонных марок в среду, 20 января, выросли до рекордных за последний год показателей.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 56,30 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Последний раз на этой отметке Brent торговалась в феврале 2020 года.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,1% – до 53,54 доллара за баррель.

Нефть пошла вверх на фоне ослабления доллара и ожиданий инаугурации нового президента США Джо Байдена. Избранный лидер Соединенных Штатов представил новый пакет мер поддержки экономики страны объемом около 2 трлн долларов.

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