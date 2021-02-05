Цены на автогаз в Украине взлетят выше 15 грн/л: озвучены сроки

В Украине эксперты прогнозируют, что цены на автогаз уже через две недели взлетят выше 15 грн/л.

"Еще в середине декабря СУГ начал стремительно дорожать в Европе – мировом индикаторе цен на пропан-бутан – а потом тенденция в середине января дошла до Польши и, в конце концов, к началу февраля и до Украины", – заявил аналитик консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн, передает UBR.

По его словам, рост цен в Европе произошел из-за повышенного спроса на продукт со стороны нефтехимической промышленности. Она потребляет порядка 50% всех объемов сжиженного газа, но начинает еще активней использовать его во время периода стабильных цен на нефть.

"СУГ медленно реагирует на изменение котировок нефти, поэтому, когда стоимость барреля колеблется, пропан-бутан не успевает подешеветь. У нефтехимиков есть альтернатива – нефть, или прямогонный бензин, который, являясь производной от нефти, "бетонно" привязан к ценам на нее, и реагирует мгновенно", – резюмировал Куюн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в феврале 2021 года вырастут цены на смазочные материалы. Этому способствует их удорожание на мировом рынке. Резкий рост цен на базовые масла продолжается последние три месяца из-за сокращения их поставок.