'Центрэнерго' заявила о риске срыва подготовки к зиме из-за манипуляций трейдеров

ПАО "Центрэнерго" заявило о критической ситуации с отказом трейдеров от выполнения обязательств по двусторонним договорам, что грозит срывом подготовки к отопительному сезону.

Об этом говорится в заявлении предприятия.

"В связи с критической ситуацией на рынке электрической энергии в Украине ПАО" Центрэнерго "столкнулось с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства, по отбору электрической энергии", - сообщили в компании.

В свою очередь, уменьшение поступления средств значительно усложняет подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, отметили в компании.

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"Из-за недостатка оборотных средств под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы. Также, под угрозой оказалось накопление достаточных запасов угля на складах ТЭС", — отметили в компании.

Напомним, из-за манипуляций трейдеров-спекулянтов цена на электроэнергию в начале июля упала до исторического минимума. Из-за падения цен ниже себестоимости производства первой остановила работу Славянская ТЭС.

Компания "ДТЭК Энерго" сообщила, что ее ТЭС работают на максимальной мощности, однако из-за повышенной нагрузки на оборудование и отсутствие возможности для реализации полноценной ремонтной кампании, участились случаи аварийного отключения блоков.

Кризис на энергорынке, вызванный ценовыми махинациями трейдеров-спекулянтов, фактически привел к остановке подготовки генерирующих компаний к отопительному сезону.