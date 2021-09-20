Цена на руду обвалилась до $94: чего ждать рынку

Стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: по данным S&P Global Platts, за тонну давали всего $94. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила $183/тонна).

Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться. Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.

Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше. Бывший первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко ранее предупреждал, что период высоких цен на руду и металлы скоро закончится, и отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать с основными мировыми производителями руды.

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В свою очередь народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что повышение налогового давления на бизнес, предусмотренное законопроектом №5600, в условиях падения цен на сырье на мировых рынках приведет к ослаблению позиций украинских экспортеров и негативно отразится на экономической ситуации в стране, ведь именно экспортеры в значительной мере обеспечивают приток валюты в страну.