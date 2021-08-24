Трудовая миграция – приговор для нации: почему Украина должна бороться за рабочую силу

В современном цивилизованном мире главный ресурс – вовсе не нефть или другие природные ископаемые, а также – не вода и еда, а люди.

Именно поэтому в образование и социальные программы развитые государства вкладывают огромные средства, создают условия для жизни и не боятся платить миллионы за создание новых рабочих мест. Зато бедные и неуспешные страны своих граждан не уважают и делают все, чтобы люди искали лучшей доли в другом месте. Украина, которая сейчас празднует 30-летие своей государственности, к сожалению, входит в число последних. Об этом в статье "Нация, едет: как вернуть украинских трудовых мигрантов домой", сообщается на сайте 24 канала.

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Украинские гастарбайтеры высоко ценятся в мире – они имеют репутацию трудолюбивых и неприхотливых людей, с которыми в основном нет проблем. Более того во многих сферах стран ЕС они стали практически незаменимыми. Во время пандемии COVID-19 вопрос возвращения украинских заробитчан на сезонные работы в Польшу обсуждался на высоком дипломатическом уровне, а, например, Финляндия направляла в Украине чартеры, чтобы отвести украинцев на северные фронта "битвы за урожай".

Статистика свидетельствует, сейчас за границей постоянно находятся около 2,5 – 3 миллиона украинцев, так называемых "трудовых мигрантов". Их количество может увеличиваться в несколько раз вследствие так называемой сезонной миграции. Большинство из них ехали вовсе не за "фантастическим кофе" и Венской оперой.

Эти цифры – приговор для государства. Они указывают на то, что люди не верят власти и не желают быть частью этого проекта. А еще – сигнал для чиновников проснуться и что-то уже наконец делать, ведь скоро может случиться так, что молодежь поедет искать лучшей доли, в Украине останутся одни чиновники и пенсионеры, тогда придется завозить рабочую силу самим – из Афганистана, России, Сирии или стран Центральной Азии. Разве на такой результат рассчитывает президент Зеленский?