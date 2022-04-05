ЄС прийняли рішення по забороні російським суднам та кораблям з російськими операторами заходити у порти ЄС, а також заборонили в'їзд російських та білоруських автомобільних перевізників. Це дуже важливий крок, але не менш важливо, щоб не було спроб обійти такі обмеження поміж краплями та окремим країнам намагатися виступити "нейтральними".

Ще три тижні тому я написав як світ може заблокувати росію у повітрі, в морі та на суші. Добре, що багато ідей в реалізації збігається та вже крокує, але є де ще працювати.

1. Закриття неба. Чудово, що 32 країни вже закрили небо для російських літаків, але в світі 195 країн визнаних Україною. Треба більше закритого неба для росіян.

Статус: додаткових обмежень не з’явилось.

2. Відкликання лізингових літаків. Стандартно для цивільних літаків використовується лізинговий механізм. У РФ більшість цивільних літаків отримані за лізинговою програмою. Треба зробити так, щоб не було на чому літати.

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Статус: Комі того що лізингові компанії розпочали відкликання літаків, вже подали до міжнародних арбітражів, де переконливо виграють. Найбільша компанія з лізингу літаків AerCap подала позов на 3,5 мільярда доларів за літаки, які росія вкрала.

3. Заборонити доступ до морських та річкових портів за прикладом Великобританії, яка закрила доступ до морських портів будь-яким суднам під російським прапором або які належать, контролюються, зафрахтовані чи експлуатуються РФ.

Статус: по морських портам вже бачимо рішення.

4. Розірвання контрактів щодо чартеру (оренди) суден. За аналогією з авіацією необхідно зробити і в морській сфері. Тут використовується механізм оренди через Time charter/bareboat charter. Це дозволить позбавити їх суден в оперуванні.

Статус: очікуємо

5. Пошта. Виключити Пошту Росії з всесвітнього поштового союзу. Зробимо ізоляцію всій кореспонденції та пошті.

Статус: очікуємо

6. Залізничні перевезення. Відключення від диспетчеризації та заборона проїзду. Ми це зробили підірвавши зв’язуючі колії з країною агресором, європейські країни можуть це зробити в цивільний спосіб.

Статус: Фінляндія обірвала останню можливість здійснювати пасажирські перевезення до країн ЄС, залишилось тілько сполучення на Калінінград. Такою Міжнародний союз залізниць (UIC) виключив зі свого складу залізниці РФ та Білорусі, та їхні дочірні компанії.

7. Автоперевезення. Видалити РФ з членів європейської конференції міністрів транспорту та відповідно скасувати використання ними книжок ЄКМТ (багаторазовий мультидозвіл на вантажні перевезення в межах 42 країн-членів ЄКМТ).

Разові дозволи на вантажні перевезення для авто з російською реєстрацією так само зменшувати або відкликати. І не забуваємо про чудову можливість блокувати їх фури, фізично.

Статус: по лінії країн членів ЄС навіть краще очікувань, заборонили проїзд вантажним авто росреєстрації.

8. Дороги. Жодних закупівель в Росії бітуму, не постачати будівельну техніку для доріг та не допомагати в будівництві. Нехай проблема дурнів і доріг залишиться тільки в них.

Статус: слідкуємо

9. Туризм. Європейські країни, які об’єднались проти агресії РФ, мають припинити видавати візи громадянами Росії. Вирішили стати Північною Кореєю, оголосивши війну західному світу — в ізоляцію та без жодного туризму.

Іноземні туроператори слідом за booking мають закрити можливість росіянам користуватися їх послугами.

Статус: до booking додались також airbnb, які обмежили можливість користування сервісом громадянам рф та білорусі

10. Вимога країн членів ООН про здійснення репарацій РФ на користь України за пошкодження нашої інфраструктури. Не наші ракети, гради та танки її руйнували.

Статус: вже є підрахунки по завданій шкоді, все фіксується та документується. Залишається світовою спільнотою притягнути кровавих орків до відповідальності.