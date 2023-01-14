Только реальная поддержка инвесторов со стороны государства будет стимулировать лидерство Украины в 'зеленой' энергетике – EBA

Реальная и действенная поддержка инвесторов со стороны государства будет стимулировать лидерство Украины в зеленой энергетике, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом пишет заместитель директора по представительству компаний – членов Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская.

"Президент Украины четко очертил, что мы должны стать и станем лидером в построении современной "зеленой" энергетики… Поэтому вопрос энергетического кризиса может быть смягчен, особенно в отдельных регионах, с помощью достройки солнечных, а особенно ветровых электростанций. Более того, это важный стратегический шаг для будущего", - сообщила Михайловская.

По информации экспертов Европейской Бизнес Ассоциации, сейчас на территории Украины недостроены примерно 300-500 МВт ветротурбин.

"К примеру, в текущих условиях постоянных ограничений электроэнергии, такая мощность может обеспечить светом сотни тысяч украинцев. Поэтому этот потенциал следует обязательно использовать", - отметила представитель ЕBА. По ее словам, сектор зеленой энергетики является интересным направлением для привлечения инвестиций. Ведь только за последние 10 лет ведущие международные и украинские ВИЭ инвесторы принесли около 12 миллиардов долларов США прямых иностранных инвестиций в экономику Украины благодаря неизменности регуляторного поля и стимулирующим нормам. Она подчеркнула, что для дальнейшего развития зеленого поколения в стране и для привлечения инвестиций предсказуемость является ключевым аспектом. Речь идет о неизменности законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в ВИЭ (в частности, зеленый тариф), неизменность работающего регуляторного поля.

"Поэтому очень хочется обратить внимание Президента Украины и Правительства на это предложение и предложить оставить существующие гарантии, чтобы в дальнейшем не только удерживать, но и усиливать наш энергетический фронт", - резюмировала Михайловская.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза.

Кроме того, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.