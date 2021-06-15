Тимошенко: новый закон 'слуг' заставит украинцев заплатить до 9% налога на имущество, это унижение

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что принятый монобольшинством законопроект №5153 якобы о налоговой амнистии, на самом деле заставит украинцев заплатить от 5 до 9% налога на их имущество и сбережения.

Выступая с трибуны Верховной Рады во вторник, 15 июня, политик отметила, что документ является "поборами и унижением", и команда "Батьківщини" планирует обжаловать его в Конституционном суде (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Их идея ("слуг народа", – Ред.) заключается в том, что после принятия и подписания президентом этого закона каждый гражданин Украины должен будет заполнить декларацию, а потом заплатить налог от 5 до 9% на имущество и сбережения. Это не просто уничтожение среднего класса, это зачистка Украины ", – подчеркнула Тимошенко.

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Лидер "Батьківщини" возмутилась, что декларирование для депутатов и чиновников всех уровней произошло без какого-либо налогообложения, в декларации можно было вносить все: от имений до церквей, а для народа декларирование предусматривает уплату налогов.

"Это поборы, это не легализация, это просто унижение людей, чтобы забрать последнее. В законе написано, что декларирование добровольное, но если не задекларировал, то будет уголовное дело по статье. Так "слуги народа" расправляются со своим народом", – отметила политик.