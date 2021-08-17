Тарифы на тепло для населения должны основываться на фиксированной цене природного газа, – Чернишов

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов заявил, что каждый регион Украины уже работает над началом отопительного сезона. По его словам, при формировании тарифов на тепло для населения должна быть учтена фиксированная цена природного газа – 7420 грн/тыс.м.куб.

Об этом он сказал во время планового селекторального совещания относительно подготовки к отопительному сезону. В нем приняли участие главы городских советов, областных государственных администраций, а также заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

В частности, чиновники обсудили вопросы тарифной политики и основных показателей финансово-экономической деятельности предприятий теплоснабжения.

Видео дня

Чернышов призвал чиновников объединиться для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Сейчас каждый регион с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов работает над технической подготовкой начала отопительного сезона. Сегодня всем нам важно объединиться и совместными усилиями обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 года. Радует, что по этому поводу с руководителями городов и главами ОГА есть понимание и конструктивный диалог", – заметил министр.

Тимошенко со своей стороны отметил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу, чтобы запуск отопительного сезона был своевременным, а также, чтобы тарифы на отопление для населения не выросли.

Как напомнили в пресс-службе, во время заседания Палаты местных региональных властей, которое состоялось 3 июня во Хмельницком, Зеленский поддержал предложение по урегулированию долгов предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" и списание штрафных санкций, начисленных на задолженность за потребленный природный газ. Соответствующий проект Закона поддержала Верховная Рада в июле этого года.

Напомним, полномочия по формированию тарифов на тепло в новом отопительном сезоне были переданы органам местного самоуправления. Облгосадминистрации должны были провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключения долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".