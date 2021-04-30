Тарифы на газ в Украине взлетят, но этого можно было избежать, – экс-министр Саенко

Экс-министр Кабинета министров Украины Александр Саенко рассказал, почему в Украине с мая растут тарифы на газ и как правительство провалило создание рынка газа.

В статье для OBOZREVATEL Саенко отметил, что сегодня во время роста тарифов на газ, когда некоторые поставщики обнародовали цены выше 13 грн за куб без учета распределения газа и НДС, украинцам рассказывают, что цены диктует рынок, и наша модель является полноценным рынком газа.

Но это в основном профанация, отметил Саенко, поскольку кроме списка с различными поставщиками с очень высокими и просто высокими тарифами, украинцы получили ту же монополию поставщиков, которые даже не пытаются создавать конкуренцию на рынке.

"Облгазы олигарха Фирташа предлагают куб газа по 7,99 грн, а "Нафтогаз" предлагает по 7,96. Разница в три копейки между поставщиками, контролирующих 83% рынка. Получается, что вместо реальной конкуренции они просто решили не мешать друг другу" , – считает Саенко.

По мнению экс-министра Кабинета министров Украины, мы снова видим неудачно разыгранный сериал. Потому рост тарифов с мая перекрыли увольнением Коболева и наблюдательного совета "Нафтогаза", а также назначением нового министра-спасителя.

"Украинцам опять говорят подождать пока к отопительному сезону кто-то придумает в условиях рынка и зависимости от стоимости энергоносителей на европейских хабах. Но никто не говорит о том, что правительством полностью провалена программа по энергоэффективности, которая могла бы уменьшить суммы в платежках за счет меньшего потребления и эффективного использования ресурсов. Из-за некомпетентности не был создан настоящий, а не бутафорский рынок газа, не ведется полноценная борьба с монополиями. А коммунистические лозунги и несвоевременные решения калибра регулирования цен на определенный промежуток времени только тормозят реформы, удивляют западных партнеров, откладывают финансовую поддержку, что автоматически приводит к потере драгоценного времени", – заметил Саенко.

Он отметил, что в результате все это выливается в рост тарифов.

"Но украинцы оказываются в худших условиях перед вызовами – с сокращением субсидий и в условиях и без того пострадавшей экономики вследствие коронавируса и отсутствия профессионалов в Кабмине. Неадекватные действия правительства вылились в то, что долги за коммуналку только за январь-февраль выросли с 73,6 млрд до 82,5 млрд грн. Почти на 9 млрд. Можно только представить, что ждет после новых тарифов", – добавил экс-министр Кабмина.

По словам Саенко, можно проводить грамотную политику – летом газ всегда дешевле, а в Украине являются крупнейшие в Европе подземные газовые хранилища на 32 млрд кубометров.

"Ничто не мешало уже этой зимой продавать украинцам и промышленности газ, закупленный летом 2020-го по 3,5 грн за куб, дешевле, чем даже 6,99, чтобы позволить легче пройти этот рост, но не подставляться регулированием перед западом", – подытожил Саенко.