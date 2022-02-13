'Суспільне' заплатит за нацотбор на Евровидение-2022 более 20 млн грн

Национальная общественная телерадиокомпания Украины, транслировавшая национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2022, заплатит за него подрядчику 20,28 млн гривен. В такую сумму обойдется организация отбора участников, голосования, обустройство локации, а также трансляция прямого эфира самого мероприятия и его запись.

Об этом стало известно из данных тендера на ProZorro. Победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью "Френдс Про ТВ" – один из крупнейших украинских телепроизводителей.

Было подписано соглашение, согласно которому "Френдс Про ТВ" должно предоставить ряд услуг по производству аудиовизуальных произведений для участия Украины в Евровидении до 31 мая 2022 года. Среди них в частности:

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проведение предварительного отбора исполнителей, формирование жюри национального отбора, обеспечение прозрачного голосования зрителями;

локация, работа над постановками номеров участников, создание образов исполнителей, проведение репетиций;

обеспечение создания телевизионной версии национального отбора и передачи прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного вещания;

создание резервной телевизионной версии выступления представителя Украины для показа во время Евровидения в Италии.

Так, на формирование перечня участников было выделено 6,35 млн грн, на трансляцию Нацотбора – 11,88 млн, а еще 267 тысяч грн – на резервную копию выступления участника от Украины.

Кроме того, за все услуги по разработке идеи, сценария, образов, эскизов костюмов, сценографического и светового решения, а также по созданию раскадровки, режиссерского видения и графики придется выложить 1,77 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей национального отбора на Евровидение-2022 стала Alina Pash. 28-летняя исполнительница представит Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) в мае.