"Суспільне" заплатит за нацотбор на Евровидение-2022 более 20 млн грн
Национальная общественная телерадиокомпания Украины, транслировавшая национальный отбор на песенный конкурс Евровидение-2022, заплатит за него подрядчику 20,28 млн гривен. В такую сумму обойдется организация отбора участников, голосования, обустройство локации, а также трансляция прямого эфира самого мероприятия и его запись.
Об этом стало известно из данных тендера на ProZorro. Победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью "Френдс Про ТВ" – один из крупнейших украинских телепроизводителей.
Было подписано соглашение, согласно которому "Френдс Про ТВ" должно предоставить ряд услуг по производству аудиовизуальных произведений для участия Украины в Евровидении до 31 мая 2022 года. Среди них в частности:
проведение предварительного отбора исполнителей, формирование жюри национального отбора, обеспечение прозрачного голосования зрителями;
локация, работа над постановками номеров участников, создание образов исполнителей, проведение репетиций;
обеспечение создания телевизионной версии национального отбора и передачи прямоэфирного сигнала на телеканалы Общественного вещания;
создание резервной телевизионной версии выступления представителя Украины для показа во время Евровидения в Италии.
Так, на формирование перечня участников было выделено 6,35 млн грн, на трансляцию Нацотбора – 11,88 млн, а еще 267 тысяч грн – на резервную копию выступления участника от Украины.
Кроме того, за все услуги по разработке идеи, сценария, образов, эскизов костюмов, сценографического и светового решения, а также по созданию раскадровки, режиссерского видения и графики придется выложить 1,77 млн гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей национального отбора на Евровидение-2022 стала Alina Pash. 28-летняя исполнительница представит Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) в мае.