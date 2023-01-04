Сушильные машины и шкафы незаконно завезли в Украину: во Львовской области изъяли товары из России на 40 млн грн

Во Львовской области разоблачена группа людей, которые подозреваются в организации ввоза большого количества незадекларированного товара. В них нашли товары из РФ ориентировочной стоимостью около 40 млн. грн.

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Сотрудники БЭБ (Бюро экономической безопасности) обнаружили и задержали водителей авто, которые нелегально ввезли товары в Украину. В ходе обыска одного из транспортных средств изъяты сушильные машины и сушильные шкафы, импортером которых является страна-террористка Россия, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По результатам неотложных обысков грузовых автомобилей с прицепами обнаружена разная бытовая техника и товары широкого потребления. Всего изъято продукции ориентировочной стоимостью около 40 млн. грн. В автомобилях также обнаружены документы о происхождении товара и документы, подтверждающие декларирование товара на таможенном посту соседнего государства.

При пересечении таможенной границы Украины, декларирование товаров и уплата таможенных платежей не производилось. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного правонарушения, решается вопрос о наложении ареста на товары, принимаются меры по установлению полного круга причастных лиц.

Ранее сообщалось, что в Украине было проведено 30 обысков в административных помещениях Государственной таможенной службы, Одесской таможни и таможенных постах "Черноморск-порт", "Южный порт", "Одесса-порт" ГТС и по месту жительства должностных лиц Гостаможслужбы. По результатам обысков изъяты черновые записи, компьютерная техника и телефоны, подтверждающие таможенное оформление и отправку зерновых культур.

Изъяты документы, которые могут свидетельствовать об осведомленности должностных лиц относительно предприятий с признаками рисковости среди экспортеров зерна. Об этом сообщает пресс- служба БЭБ (Бюро экономической безопасности).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении шести должностным лицам предприятия "Укроборонпрома" за растрату более 5,4 млн грн бюджетных средств. В марте 2022 г. во время широкомасштабного вторжения РФ должностные лица осуществили закупку некачественных товаров военного назначения.

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