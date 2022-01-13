Строительство кампуса первого негосударственного технического университета 'Метинвест Политехника' идет по плану

Все работы по строительству первого негосударственного технического университета "Метинвест Политехника" в Мариуполе, который должен принять первых студентов уже в этом году, идут в соответствии с графиком. Параллельно ведется строительство студенческого общежития.

Как сообщает пресс-служба группы компаний "Метинвест", на данный момент завершаются работы по обустройству нулевого уровня учебного корпуса университета – возведена часть здания, которая находится ниже пола первого этажа, смонтированы первые стальные конструкции.

"Сейчас проводится монтаж железобетонных конструкций. Вскоре установят плиту пола первого этажа. Все, что выше нее – будет из стальных конструкций, кроме перекрытий – они железобетонные. Затем произведут монтаж стеклянного фасада", – отметил директор компании "DС Evolution" Андрей Рыжиков.

Видео дня

Отмечается, что в главном 12-этажном корпусе университета "Метинвест Политехника" разместят учебные классы, библиотеку и сверхсовременные лаборатории, а на крыше обустроят террасу.

Параллельно ведется строительство общежития для будущих студентов. Уже залит фундамент, бетонируют главные колонны с жестким армированием. Следующий шаг – установка плиты перекрытия цокольного этажа. Выше отметки "ноль" все конструкции каркаса металлические с монолитными плитами перекрытий. В подвальной части общежития обустроят спортзал, душевую, прачечную и медицинский блок. Для студентов оборудуют комнаты и создадут все условия необходимые для проживания и обучения.

Рядом построят спорткомплекс, для которого сейчас ведется закладка фундамента, откроют футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Территорию студенческого городка озеленят деревьями и кустарниками.

Также отмечается, что "Метинвест" планирует завершить работы по строительству всех трех комплексов кампуса университета "Метинвест Политехника" одновременно и согласно графику. Всего на строительной площадке университетского городка "Метинвест Политехники" задействовано более 150 человек.