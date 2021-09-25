"Связной" между Медведчуком и террористами? В чем была роль Кузяры в поставках угля из "Л/ДНР"

Недавно экстрадированный в Украину топ-менеджер времен Виктора Януковича Сергей Кузяра может быть причастен к нелегальному вывозу угля из территории самопровозглашенных террористических "Л/ДНР". Предварительно, одна из ключевых ролей в схеме также у бизнесмена Николая Воробья, а вот куратором в СМИ называют лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как передает "Первый деловой телеканал", Кузяра в прошлом был совладельцем шахты "Краснолиманская". Он вместе с партнерами фигурировал в медиа как "угольный менеджер" Януковича-младшего.

По неподтвержденной информации, задачей Кузяры якобы было исполнение договоренностей Медведчука с лидерами незаконных "республик" по поставкам антрацита. При этом деньги не могли напрямую перечисляться в "Л/ДНР", к примеру, от Центрэнерго. В сети предполагают: средства могли поступать к Кузяре, который обналичивал их и передавал на оккупированные территории.

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Примечательно, что уголь из "Л/ДНР" вывозился и за пределы Украины. Например, транзитом через Республику Беларусь в Польшу.

Журналисты установили, что в этом случае за перевозками стояли компании-монополисты: в Беларуси – это ООО "БелКазТранс", а в Украине – ООО "Белказтранс Украина".

"За обеими предприятиями стоит достаточно известный бизнесмен Николай Николаевич Воробей", – сказано в статье.

В СМИ заявили: мол, предприниматель нашел себе союзников и управленцев на местах, одним из которых и был Кузяра.

В свою очередь глава Независимого профсоюза горняков сообщил: после побега Януковича Кузяра "остался на плаву".

"Уголь, конечно, по документам "перебивался" на импортный из России и Беларуси. Куратором этой схемы якобы был Медведчук и его соратник нардеп Тарас Козак", – считает эксперт.

По его словам, посредничество Медведчука-Козака в торговле между РФ и Украиной для них закончилось санкциями, но Кузяра, похоже, "снова у дел, и русские, потеряв Медведчука, нашли нового посредника".

Как ранее писал OBOZREVATEL: