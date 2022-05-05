Стальные схемы: как Молдова и Приднестровье позволяют РФ обходить европейские санкции

Несмотря на политическое и военное противостояние между собой, Молдова и Приднестровье в экономическом плане представляют единое целое. Многие компании из "ПМР" имеют молдавскую "прописку", благодаря чему могут поставлять продукцию из никем не признанного российского анклава в Евросоюз. Именно эту лазейку весной начали использовать металлурги РФ, чтобы остаться на европейском рынке даже после введения против них санкций.

С самого начала российско-украинской войны официальный Кишинев занял очень сдержанную позицию в отношении военного конфликта. Пока США и страны Евросоюза принимали очередные пакеты санкций в отношении России, Молдова только лишь смогла закрыть свое небо для российских авиакомпаний.

А 2 апреля Кишинев наконец-то определился, отказавшись вводить какие-либо существенные санкции против РФ, кроме финансовых и банковских (отключение от SWIFT, Visa, Mastercard). По словам президента Молдовы Майи Санду, у такого решения две причины: присоединение к антироссийским рестрикциям может поставить под угрозу поставки газа Молдове, а также молдавский экспорт в Россию и без санкций сократился до нуля из-за войны в Украине и невозможности провозить через нее товары.

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При этом Санду пообещала, что не допустит случайной или целенаправленной помощи России со стороны Молдовы для обхода наложенных на нее санкций. В частности, Кишинев заверил, что не будет реэкспортировать российские товары через территорию Молдовы. Впрочем, наличие в стране "серой зоны" в виде Приднестровье, глубоко интегрированной в молдавскую экономику, позволяет говорить об обратном.

Санкции – насмарку

Первой ласточкой обхода санкций стала металлургическая отрасль. На днях стало известно, что две компании, центр которых расположен в Приднестровье, купили в России металлопродукцию с целью дальнейшей ее перепродажи не только на молдавском рынке, но и на рынках ЕС, в частности Румынии.

Во второй половине апреля морпорт Новороссийска покинули два балкера, загруженных российской продукцией. Первое судно везет 1,5 тыс. т штрипса производства подсанкционной "Северстали" для приднестровской компании ООО "Век", на борту второго – 1500 т круглой трубы Королевского завода из Подмосковья для компании BPM Trade, торговые базы которой расположены по всей стране, включая "ПМР". Порт назначения обоих балкеров – Джурджулешты.

Характерно, что у ООО "Век" в Приднестровье установлена производственная линия, на которой из штрипса производятся сварная продукция малого диаметра. Причем, по документам она будет фигурировать как молдавский товар, хотя и сделана будет из подсанкционного российского сырья. Почти аналогичная ситуация и с закупкой BPM Trade: хоть Королевский ТЗ не находится под санкциями, но ЕС ввел рестрикции в отношении всех российских труб.

Россияне демпингуют

Главная причина, почему молдавско-приднестровские компании под угрозой жесточайших санкций ЕС все-таки продолжают закупать российский металл, заключается в его цене. После того как меткомпании РФ потеряли рынки сбыта в Европе, они начали распродавать свою продукцию с существенным дисконтом, особенно в тех странах, которые не присоединились к санкциям.

Например, сейчас рыночная цена того же штрипса составляет $1200 за тонну, тогда как "Северсталь" продает его по $750. С учетом доставки, переработки и маржи ООО "Век" конечная стоимость такой продукции на местном и европейском рынке не превысит $1100.

Аналогичная схема работает и в отношении Королевского ТЗ. Его продукция отгружается по $800, доставка и маржа составляют $200 и $100 соответственно, а итог – рыночная цена выходит на уровень $1100.

Такой "серый импорт" из РФ полностью убивает конкурентоспособность украинских предприятий. Дело в том, что производители металлоперерабатывающих предприятий в Украине – "Коминмет", Интерпайп НМТЗ, "Славсант" - покупают штрипс у единственного производителя "Запорожстали" группы "Метинвест", которая отгружает эту продукцию по рыночной цене в $1200.

Да, рынок Молдовы – небольшой, составляет лишь несколько тысяч тонн. Однако и эти объемы могли бы стать подспорьем для отечественных промышленных производителей, которые ищут и цепляются за любые заказы. Более того, это выгодно и "Запорожстали", которая только недавно запустила литейное производство и готовит к запуску прокатные станы. В условиях ограниченного экспорта запорожским металлургам важно иметь гарантированные объемы сбыта в Украине. Ну а государство получает выгоду в виде работы производственных цепочек в экономике, занятости населения в прифронтовых районах и налоговых отчислений.

Вопросы морали

Все эти схемы импорта стальной "подсанкционки" в Молдову вызывают множество вопросов. Если официальный Кишинев соблюдает санкции против России в финансово-банковской системе, то что ему мешает поступить аналогично в сфере торговли металлом. Например, в США идут острые дискуссии насколько морально покупать чугун в РФ, даже если эта продукция не запрещена для импорта, а местные мощности простаивают.

Второй вопрос заключается в том, что газовая проблема в Молдове так или иначе все равно встанет на повестку в краткосрочной перспективе. 1 мая "Молдовагаз" должен был представить аудит своего долга перед "Газпромом", но не провел его. И теперь российская монополия, сохранив поставки в страну, подняла майские цены на газ почти до уровня спотовых – это почти $1000 за кубометр, тем самым, посадив Кишинев на газовый крючок.

Поэтому руководству Молдовы стоит хорошенько задуматься о перспективах дальнейшего экономического умиротворения агрессора. Тем более что в военном плане это ни к чему хорошему не привело: отказавшись продавать Украине шесть истребителей МиГ-29, Кишинев все равно получил эскалацию в Приднестровье. Ну а Киеву необходимо интенсифицировать давление на Молдову для закрытия всевозможных лазеек для обхода санкций, именно этим сейчас занимается рабочая группа Ермака-Макфола. Вполне возможно, что личная встреча президентов Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве, который за последний месяц посетили множество мировых лидеров, поможет закрыть все "дырки" в серых схемах.