Сталь "Метинвеста" защитила Венецию от разрушения

Группа "Метинвест" совместно с итальянским партнером Cimolai сделали вклад в строительство MOSE – итальянского проекта, призванного защитить от наводнений Венецианскую лагуну. Украинская компания предоставила 500 тонн стали Metinvest Trametal.

Как сообщила пресслужба "Метинвеста", итальянские власти тогда подчеркивали, что система шлюзов должна быть сравнительно недорогой и очень долговечной (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что с помощью 78 ярко-желтых мобильных шлюзов, расположенных у заливов Лидо, Маламокко и Кьоджа, MOSE защищает Венецию и близлежащие города от паводков, вызванных чрезмерными приливами Адриатики.

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При возведении MOSE было использовано 150 тыс. тонн стальных шпунтовых свай и труб длиной до 50,3 метров. Сталь применили и для изготовления створок ворот шириной до 30 метров и толщиной 5 метров. Также неотъемлемой частью сооружения являются 254 стальных кольца, с помощью которых "ворота Моисея" приходят в движение.

Осенью 2020 года стальные механизмы модуля с честью выдержали прилив высотой 130 см во время шторма. По словам бывшего премьер-министра Италии Джузеппе Конте, MOSE защитил Венецию в очень важный день для города.

"Сильные дожди в Венеции вызвали тревогу о возможном наводнении. Поэтому мы незамедлительно запустили систему шлюзов MOSE. За короткое время ворота были подняты, что предотвратило риск паводка", – сообщил тогда он.

Впервые во время подобного погодного катаклизма до любимой туристами площади Сан-Марко в Венеции вода подобраться так и не смогла.

Отметим, MOSE – это аббревиатура на итальянском языке, означающая "экспериментальные электромеханические модули". Но это также итальянское написание имени библейского героя Моисея, который по легенде разделил Красное море.