США заявили о намерении защитить свободу судоходства в Черном море

Группа американских сенаторов разработала проект закона о безопасности в Черном море (Black Sea Security Act). В нем, в частности, речь идет о необходимости обеспечить свободное судоходство в черноморском бассейне, а также обеспечить присутствие кораблей НАТО для сдерживания российской агрессии, пишет ЦТС.

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"Поскольку США продолжают помогать нашим украинским партнерам на передовой, нам нужно смотреть вперед и делать инвестиции в уязвимые регионы, где россия активно сеет раздор", - так объяснила закон автор, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джин Шагин. Одним из таких уязвимых регионов есть бассейн Черного моря.

Документ содержит семь принципов черноморской политики США. А именно: активное сдерживание усиления позиций России в регионе и защита свободы судоходства в Черном море, разработка долгосрочной скоординированной стратегии укрепления безопасности членов НАТО и Европейского Союза, развитие регулярного морского ротационного присутствия США и НАТО в Черном море.

Кроме того, документ предусматривает развитие экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и черноморскими государствами (Турция, Румыния, Болгария, Молдова, Украина и Грузия). Кроме того, США планируют развивать демократические институты в странах региона и укреплять сотрудничество между ними, прежде всего, через различные программы в рамках Инициативы трех морей, где Украина является участником и партнером.

Как известно, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились в международное сообщество с призывом повлиять на Россию и обеспечить свободное морское судоходство для Украины. Или – ввести для России зеркальные меры, предусматривающие осмотр всех ее кораблей, чтобы предотвратить попытки перевозки оружия.