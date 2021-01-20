США ввели санкции против украинской компании: в чем обвиняют

Соединенные Штаты ввели санкции против одесской компании Fides Ship Management.

В министерстве финансов США фирму из Украины обвиняют в транспортировке венесуэльской нефти. Об этом сообщает "Голос Америки".

Вместе с тем под санкции попали четыре корабля, которыми управляет компания: Baliar (ходит под флагом Либерии), а также Balita, Domani, Freedom (все ходят под камерунским флагом).

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта 2020 года стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.