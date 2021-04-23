Списание грузовых вагонов создаст в Украине кризис, который выгоден РФ – СМИ

Проект приказа о введении предельных сроков службы грузовых вагонов, который разработали в Мининфраструктуры, приведет к убыткам украинского бизнеса и вызовет управляемый кризис на рынке грузовых перевозок. От этого выиграет Россия, а Украина лишится более 50 миллиардов гривен ежегодно. Об этом идет речь в материале "Кучер и Щелкунов решили порадовать агрессора "убийством" вагонов", размещенном на сайте "Знай".

Как сказано в материале, от списания вагонов больше всего пострадает "Укрзализниця", так как лишится части своего вагонного парка, а значит и доходов. Также выигрывает Россия: в разгар эскалации на Донбассе внутри Украины создается управляемый кризис железнодорожных перевозок, а экономика несет убытки.

Так, только в 2021-2022 гг частным и государственным компаниям придется списать 15 тыс. полувагонов и около 30 тыс. других типов вагонов, при том, что большая их часть – в нормальном состоянии. У бизнеса, который второй год работает с перебоями из-за коронавируса, нет миллиардов, чтобы закупить 45 тысяч новых вагонов.

"Единственное, что ждет рынок после принятия этого приказа – дефицит подвижного парка на рынке. В итоге объемы перевозок упадут в разы – возить будет попросту нечем. А соответственно, обвалятся и валютные поступления в бюджет: по самым скромным подсчетам, экономика страны недосчитается минимум $2 млрд в год", - говорится в материале.

Согласно анализу, который провело издание, в кризисе грузовых перевозок виноваты два человека. Первый - глава Государственной регуляторной службы Алексей Кучер, который неоднократно отмечался в скандалах, связанных с поддержкой России.

"Согласно декларации, Кучер с женой и дочерьми бесплатно пользовался жильем площадью 95 квадратных метров в элитном доме № 16 по улице Ляпунова в Харькове, которая принадлежащей некому Кириллу Андреевичу Шалимову. Он указан на сайте "Миротворец" как сепаратист и любитель псевдореспублик", - указывается в материале.

Второй человек, который подталкивает Украину к экономическому кризису - Генеральный директор Директората по безопасности на транспорте при МИУ Антон Щелкунов. Так, по данным журналистов, именно ему принадлежит норма, согласно которой должно быть ограничено использование цистерн, которые не прошли все виды проверки. При том, что в месяц можно проверить не более 300 цистерн, а в парке их - 17 тыс.единиц. Это вызовет на рынке острый дефицит цистерн.

"И это (дефицит – Ред.) происходит во время весенней посевной кампании и в самый острый момент противостояния на Донбассе за последние годы. Другими словами, Кучер и Щелкунов могут оставить украинскую армию без дизтоплива накануне возможной войны", - подчеркивают журналисты.

Напомним, сейчас рассматривается уже третья версия Приказа, которым Мининфраструктуры собирается сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. На самом деле она практически не отличается от предыдущих двух версий, и не устраивает ни вагоностроителей, ни грузоотправителей, ни владельцев парков вагонов.

Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что третья версия приказа должна быть доработана, поскольку в обновленной редакции документа, как и раньше, предлагается значительно ограничить срок эксплуатации специализированных грузовых вагонов, что вызовет их острый дефицит на рынке перевозок.