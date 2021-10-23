Списание грузовых вагонов по возрасту приведет к коллапсу на УЗ и сделает ее банкротом, – нардеп

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту граничит с предательством национальных интересов Украины, поскольку целенаправленно ухудшает условия работы украинского бизнеса.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Это глупость, граничащая с криминальной ответственностью. Почему? Потому что дестабилизирует рынок перевозки. "Укрзалізниця" и так на пороге банкротства. Если на сегодняшний день стратегически перевозчики начнут искать пути перехода на перевозку грузов автомобильным транспортом, то это серьезно ударит по бюджету поступлений "Укрзалізниці"", - рассказал Бондарев.

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По его словам, заменить списанные вагоны, которых буде свыше 50 тысяч, нереально, поскольку денег на их покупку у УЗ нет. К тому же, мощности отечественных вагоноремонтных заводов не позволяют произвести такое количество новых вагонов в сжатые сроки.

"Это физически невозможно. Да и денег ни у кого на такое замещение сразу не будет. Я согласен с тем, что устаревшие вагоны необходимо постепенно замещать. Но это должна быть программа, которая стратегически не коснется объемов рынка перевозки", - объяснил Бондарев.

Депутат подчеркнул: в случае принятия проекта Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту, рынок перевозок ожидает коллапс из-за дефицита подвижного состава.

"Если уйдет такое количество вагонов с рынка перевозки, то у нас просто нечем будет возить. И мы столкнемся с кризисом перевозки. А Укрзализныця уже точно протянет ноги и будет банкротом", - подытожил Бондарев.

По его мнению, Мининфрастурктуры в последнее время целенаправленно принимает решения, ухудшающие условия для украинского бизнеса, и депутат полагает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию по перевозкам железной дорогой.

"Мне кажется, это уже экономическая позиция, граничащая с предательством украинских национальных интересов. Сегодня Российская Федерация продвигает программу экономического удушения украинского бизнеса через повышение цены на газ. Потому что закрываются украинские предприятия. А Укрзализныця реализует такую же стратегию на рынке украинского производства за счет повышения стоимости фактически перевозки, стоимости услуг УЗ, приводя к увеличению себестоимости украинского продукта. Что приведет к тому, что не будет рынка сбыта для этой продукции. Что приведет к закрытию заводов и к экономическому удушению нашей страны", - объяснил Бондарев.

Напомним, Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предлагается списывать грузовые вагоны не по техническому состоянию, а по возрасту. Это уже не первая версия этого приказа - предыдущие были отозваны из-за отсутствия обоснования и анализа влияния на экономику страны. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что власть должна разработать целостную стратегию развития и реформы "Укрзализныци", а не принимать точечные решения типа повышения тарифов на перевозки или списания вагонов, которые впоследствии лишь усугубляют состояние УЗ.