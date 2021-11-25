Списание грузовых вагонов по возрасту нарушает европейские обязательства Укрзализныци – ВАР

Проект Министерства инфраструктуры по ограничению эксплуатации грузовых вагонов по возрасту вымывает средства из реального сектора экономики, загоняет Укрзализныцю в многомиллиардные долги и нарушает европейские обязательства Украины, поэтому не может быть принят в нынешней редакции. Об этом написал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в своей колонке для Экономической правды.

То, что парк грузовых вагонов нужно обновлять, очевидно, подчеркнул он. Однако для этого следует воспользоваться мировым опытом.

"В США и странах ЕС практикуют другой подход: контролируют техническое состояние вагонов. А списывают их тогда, когда надлежащий ремонт становится технически невозможным или финансово нецелесообразным", – пояснил он.

По его убеждению, у "Укрзализныци" есть другие неотложные проблемы, решение которых требует финансирования. И, прежде всего, это состояние железнодорожных путей. По информации УЗ, в капитальном ремонте требуется 25% главных железнодорожных путей, а реконструкции — еще 10%. Однако за 9 месяцев 2021 года было отремонтировано и реконструировано менее 1% от общей длины главных путей. Также на 96% изношен локомотивный парк. Но денег на обновление у компании нет.

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"Экономическое состояние "Укрзализныци" ужасно. За первое полугодие 2021 года ее убыток составил 1,4 млрд грн, накопленный убыток достиг 51 млрд грн, а объем привлеченных кредитов - 34,8 млрд грн", - указывает эксперт.

Если покупать новые вагоны за счет кредитов под 12% годовых, как это предлагает "Укрзализныця", это обойдется УЗ в 3 млрд убытков ежегодно, посчитал Соколов.

"Такая сделка принесет "Укрзализныце" минимум 6% ущерба от суммы привлеченных средств. При размере кредита в 50 млрд грн - это 3 млрд грн в год. О ремонте путей и покупке новых локомотивов придется забыть надолго – как минимум, пока государство не погасит долги "Укрзализныци" за счет всех украинцев. А это означает еще один неизбежный кризис из-за аварийного состояния путей и локомотивов", - подчеркнул Соколов.

Кроме того, он напомнил, что у Украины есть обязательства, взятые в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: согласно им, "Укрзализныцю" должны разделить на оператора инфраструктуры, который останется государственным, и операторов перевозок, которые должны быть частными.

"Или в МИУ решили отказаться от наших еврообязательств, или нам предлагают за государственный счет создать огромный парк новых вагонов, которые практически сразу будут приватизированы. А кто на этом обогатится, - это вопрос, ответа на который пока нет", - резюмировал Соколов.

Как известно, МИУ в рамках проекта "Большое строительство на УЗ" инициировало списание грузовых вагонов по возрасту и строительство новых на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта составляет более 100 миллиардов гривен. Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали "Антимеморандум" и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и УЗ потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее народный депутат, член ВСК по УЗ Константин Бондарев направил депутатское обращение к главе ВСК по УЗ Юлии Гришиной с просьбой рассмотреть инициативу по списанию вагонов на очередном заседании ВСК, ведь этот проект МИУ может нанести УЗ колоссальный ущерб и поставить под угрозу существование стратегического предприятия.