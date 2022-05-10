Создают большие очереди на таможне: волонтер показал, как в Украину ввозят дорогие авто. Видео

В Украину через границу ввозят дорогие автомобили, пользуясь законом о нулевом растаможивании во время военного положения. Машины, которые на вид явно предназначены не для армии, завозят в больших количествах, что влечет за собой очереди на таможне. А это уже влияет на скорость ввоза гуманитарной помощи в наше государство.

Свидетели пишут в соцсетях о том, как через границу гонят дорогие легковушки. Видео с таможни, где стоят десятки ввозимых авто, опубликовал актер и волонтер Роман Гапачило в своем Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот эти машины уже во Львовской области, создающие нам такие очереди на границе. Прошу, посмотрите, как мы помогаем нашей армии, покупаем себе Toyota RAV 4, всю эту х***ю мы покупаем. Subaru вот, очень нам они сейчас нужны в стране", – говорит Гапачило.

Видео дня

Еще в марте Верховная Рада Украины вместе с другими категориями товаров освободила от таможенных платежей и ввозимые в страну транспортные средства. Граждан освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Очевидцы уже не первый раз пишут о том, что ввозятся в страну авто, на вид не предназначенные для армии. Кроме того, из-за этого бюджет недополучает средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел приняло решение ограничить количество пунктов пропуска, через которые в Украину можно ввести купленные в ЕС авто. Ранее украинцы могли ввозить свои авто на всех пунктах пропуска – это привело к огромным очередям.