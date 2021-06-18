Совсун: санкции против Фирташа эфемерные, а списание долгов его газсбытов – вполне реальное

Санкции СНБО против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса свидетельствуют о том, что власти уже начали составлять списки олигархов. Но действительно ли власть настроена на борьбу – вопрос открытый. Особенно учитывая то, что за три дня до решения СНБО Верховная Рада в первом чтении приняла закон о списании долгов газсбытов Фирташа перед "Нафтогазом".

Об этом заявила народный депутат партии "Голос" Инна Совсун. Ее слова приводит сайт политической силы.

"Вышла новая серия СНБО, из которой мы узнали много новостей: что у нас уже начали составлять списки олигархов и начали с Фирташа и Фукса. Они бесспорно заслуживают того, чтобы их действия получили надлежащую правовую оценку. Является ли такой правовой оценкой санкции – остается большим дискуссионным вопросом", – прокомментировала решение СНБО Инна Совсун.

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Также нардеп отметила, что за три дня до объявления санкций, парламент в первом чтении принял законопроект, согласно которому списываются миллиардные долги газсбытов перед "Нафтогазом".

"Это по меньшей мере 23 млрд грн, которые фирташевские газсбыты накопили перед "Нафтогазом". Поэтому создается впечатление, что санкции могут быть элементом торгов по списанию соответствующих долгов. В целом, санкции не будут иметь моментального и прямого воздействия, а вот списание этих долгов – очень реальное" , – отметила депутат.

В заявлении секретаря СНБО говорилось, что санкции вводятся за участие Фирташа в титановом бизнесе, поставки сырья на российские оборонные предприятия. Совсун задалась вопросом, не настало ли время государству выработать единую политику, что делать вообще с теми, кто ведет бизнес с оккупированными агрессором территориями, особенно – занимается поставкой для российской оборонной отрасли.

"Что мы делаем с людьми, которые в принципе ведут большой бизнес в оккупированном Крыму? Мы точечно с ними боремся или у нас есть какие-то глобальные системные решения? Так же, как нет никаких системных подходов по санкциям по взаимодействию с Россией, российской оборонкой. Мы "поштучно" их будем вылавливать или урегулируем этот вопрос на законодательном уровне?" – возмущается представитель "Голоса".