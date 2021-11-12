СНБО пытается давить на судей ВАКС по делу 'Роттердам+', – адвокат

Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о намерении вмешаться в дело "Роттердам+" является прямой формой давления на независимый суд, в частности, на судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Ирины Одинец.

"То, что сейчас озвучил Данилов, является исключительно незаконным и является формой прямого давления на судей Апелляционной палаты ВАКС, а следовательно, вмешательством в судебную деятельность", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что в полномочия СНБО точно не входит осуществление контроля за результатами досудебного расследования.

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"Может ли, СНБО, заодно и отменит образование и функционирование судов в Украине?" - добавила Одинец.

При этом она подчеркнула, что независимость всей антикоррупционной вертикали, в которую входит как НАБУ, так и ВАКС, неоднократно гарантировалась президентом Украины и главой СНБО Владимиром Зеленским на международном уровне.

Напомним, 10 ноября инициатор дела "Роттердам+" Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела. Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам+".