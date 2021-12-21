СНБО должен урегулировать ситуацию с незаконной добычей нефти 'Бориславской нефтяной компанией' – гражданская организация

Активисты общественной организации "Общества сознательных граждан" просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проверить "Бориславскую нефтяную компанию" из-за добычи нефти и газа во Львовской области без лицензии.

Об этом говорится в письме "Общества сознательных граждан" в Совет национальной безопасности и обороны.

"В Украине зарегистрировано и ведет деятельность совместное предприятие "Бориславская нефтяная компания", печально известное тем, что вопреки требованиям ресурсного и экологического законодательства ведет свою деятельность, грабя природные богатства Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что спецразрешение "Бориславской нефтяной компании" на добычу углеводородов на Стынавском нефтяном месторождении перестало действовать 20 января 2018 года, однако компания продолжает осуществлять добычу углеводородов до сих пор, не уплачивая с них налоги.

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За время ведения деятельности без спецразрешения "Бориславская нефтяная компания" добыла около 40 млн куб. м газа и 50 тысяч тонн нефти.

"При этом из-за незаконной добычи полезных ископаемых открывалось большое количество уголовных производств, которые из-за бездействия правоохранительных органов не достигли никакой процессуальной цели, а Окружной административный суд Киева принимал свои решения в пользу компании", - отмечают активисты.

Кроме того, 23 ноября Окружной админсуд Киева принял решение, которым фактически вынуждает Государственную геологическую службу выдать "Бориславской нефтяной компании" спецразрешение на добычу углеводородов, фактически заменяя собой исключительные полномочия Государственной службы геологии и недр Украины.

"Информируя о критической и тревожной ситуации, сложившейся вокруг "Бориславской нефтяной компании", просим СНБО принять меры, направленные на урегулирование ситуации и восстановление режима законности и ликвидацию схем ограбления национальных богатств", - подытожили в письме.