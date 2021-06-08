Украина получит уникальную возможность. После мирового кризиса, который был вызван пандемией COVID-19, экономики постепенно начинают восстанавливаться. ОЭСР радикально повысила свой прогноз роста мировой экономики в этом году до 5,8% с 4,2%, которые делала в декабре прошлого года.

Кризис 2020 года совсем не похож на тот, что был в 2008-м. Резкое и вынужденное ограничение предпринимательской активности вызвало шок предложения в виде отложенного спроса на сырье. Параллельно правительства стран запускали стимулирующие программы по спасению экономики, раздавали людям деньги в виде антикризисных ежемесячных денежных пакетов. Кроме монетарной эмиссии, которая достигала триллионов долларов, правительства также вливали деньги в различные программы помощи пострадавшему бизнеса. Соответственно, на руках немало денег, но всем нужно сырье.

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Сегодня мы становимся свидетелями кризиса предложения и развертывания в мире борьбы за ресурсы, которая происходит на фоне отложенного спроса и быстрого роста цен.

Например, спрос на железную руду – основу украинского экспорта – уже существенно вырос, а цены выросли практически на 200%. В мае они подскочили до $230 за тонну. Отсюда и желание правительства повышать ренту на добычу руды в Украине, а также повышение стоимости перевалки в украинских портах, которые поставили рыночные цены. Дорожает и аграрная продукция.

Мировая экономика сегодня нуждается в металлах и сельскохозяйственном сырье – нам обещают рекордный урожай. Все это приводит к росту цен как на сырье, так и на рыночную стоимость конечной продукции. Проще говоря, если экономическая корзина становится дороже, то завтра мы получим более дорогие квартиры и продукты. Добавляет нам плюсов в вопросе экспорта железной руды противостояние Китая и Австралии вокруг Huawei, которое отображается в поиске Поднебесной поставщиков сырья в других государствах, конечно, с большим спросом на украинскую продукцию.

Что нам даст железная руда

Украинские металлургические заводы полноценно конкурируют на мировом рынке. Железная руда, подсолнечное масло и аграрная продукция для Украины – это основа основ экспорта. В то же время, Украина зависима от импорта топлива и энергоресурсов, цены на которые также будут расти. От соотношения экспорта и импорта зависит в том числе и курс гривни к доллару, который мы будем видеть в обменниках. Сейчас гривна стала крепче в том числе и благодаря доминированию стоимости нашей экспортной продукции над импортом. Крепкая гривня негативно влияет на многих экспортеров, особенно в аграрном секторе, поскольку они получают валюту, которую переводят в гривну, чтобы закупить топливо и необходимые ресурсы для работы. Им следовало бы дать возможность восстановиться после кризиса. Такое уже было в разные временные промежутки. Например, в 2019 году стоимость железной руды превысила $100 за тонну, что было значительно больше цены барреля нефти. Тогда гривна стала крепче на 15%.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует в 2021 году средние цены на железную руду на уровне $125 за тонну. Потребность в металле через стимулирующие экономические программы в США, ЕС и Китае будет расти. По прогнозу цена на железную руду может снизиться до $70 за тонну разве что в 2024 году.

Для понимания, украинский ВВП сегодня полностью зависит от динамики цен на мировых сырьевых рынках. Если котировки на экспорт растут – то будет расти и ВВП. А если же нет – то не повезло. Но если верить прогнозам, украинскому правительству должно повезти и мы получим условия с прохождением пика выплат внешних долгов и сырьевым притоком экспортной валюты в страну. Вот только пока прогнозы по росту мировой экономики, Министерство экономики Украины почему-то снизило собственный прогноз на 2021 год с 4,6% до 4,1% при инфляции на конец года 8,9% и уровне безработицы 9,2%. Дефицит госбюджета ожидается на уровне 246, 6 млрд грн.

Что готовит правительство

Не так давно Кабмин представил два важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины и бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.

Первый документ разработало Минэкономики с участием Минфина и других ведомств.

Прогнозируется ускорение экономического роста, особенно инвестиционного спроса с усилением роли банковского кредитования. Госпрограммы финансовой помощи останутся одним из факторов стимулирования развития бизнеса. Минэкономики надеется на развитие жилищного лизинга, но для этого нужно еще проработать реальные шаги. Также Правительство обещает всячески поддерживать экспорт. Он фактически и должен стать основой прогнозов роста. Малый и средний бизнес рассматривается двигателем роста доходов населения. Но никаких прорывов Правительство не прогнозирует. Кажется, что там решили делать все осторожно и остаться больше в сырьевой модели существования.

Немного цифр. Рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,8%, в 2023-м – на 4,7%, в 2024-м – на 5%.

Экспорт товаров и услуг в 2022-м видят на уровне 6,5%, а к 2024-му году в правительстве хотят нарастить темпы до 7,9%.

Рост зарплаты видят в среднем на 4% в год, а индекс потребительских цен должен составить соответственно 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024-м.

Если говорить в цифрах, то средняя зарплата должна увеличиться с 15 423 гривен в месяц до 19 063 в 2024-м. А минималка вырасти вообще несущественно – с 6500 до 7665 грн в 2024 году. Безработица же в 2024-м должно составлять – 7,8%.

По бюджетной декларации ситуация также интересна. Дефицит госбюджета в 2022 году составит 3,5% (188 млрд грн), в 2023-м снизится до 3% (179,8 млрд грн), в 2024-м – до 2,7% (179,6 млрд грн).

Ожидаемый рост экспорта товаров и услуг в 2022 году составит 6,5%, в 2023 – 7,7%, в 2024-м – 7,9%; рост импорта: 9,2% – 2022 г. 9,4% – в 2023 года и 8,6% в 2024-м.

Курс доллара на 2024-й год видят на уровне 29,2 грн.

Правительство также ожидает снижение государственного долга до уровня ниже 50% ВВП; бюджетные расходы на безопасность и оборону планируют сохранить на уровне не менее 5% ВВП, и вообще больше тратить на образование и здравоохранение. Заработанные во время роста средства планируется пустить на социалку, что само собой порадует людей, но больше напоминает банальное проедание.

Премьер также обещает, что государство будет уходить от перераспределения средств через бюджет, но в нынешней модели трудно сказать, как тогда выполнить обещание о росте социалки.

Что делать и как воспользоваться

Украина получит уникальные возможности вложить полученные средства от роста цен на нашу экспортную составляющую в реформы. То, что в свое время не удалось сделать после 2004 года новой власти. Многие говорят, что тогда было потеряно время на безболезненные реформы. Сейчас же нужно не тормозить то, что уже начато предшественниками, создать адекватное рентное налогообложение, что может быть неудобным для многих бенефициаров из-за их природы заработка на государстве. Из планов Правительства видно, что никаких особых прогнозов прорыва там не делают. И почему-то не создают идеи будущего.

Для притока инвестиций в IT и другие отрасли, и постепенный керативный уход от сырьевой модели как основной, нужно использовать эти три года для серьезных реформ в целых секторах, от ЖКХ программе энергоэффективности, к правоохранительной системе и создание рыночных правил для бизнеса в различных сегментах. Децентрализация должна быть завершена и местное самоуправление вполне способно стать драйвером изменений на местах. Фактически сейчас Правительство будет жить в такое время, когда некомпетентная политика и ошибки будут компенсироваться рынком. Подобного может не быть больше. Но если ошибки сейчас будут малозаметны, то после завершения сырьевого цунами, развитие государства и индустрий будет зависеть от фундамента, будет заложен сегодня.

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