Ситуация вокруг тепловой генерации в настоящее время угрожающая, – экс-министр энергетики

На сегодняшний день у тепловой генерации нет средств для накопления угля, модернизации и подготовки к зиме. Нельзя так относиться к субъекту энергетики, на плечах которого (тепловой генерации – ред.) фактически стоит регулирование энергосистемы.

Об этом 1 июля заявил экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан во время конференции Energy Talk Show Electricity Market 2021. По его словам, сегодня все вообще забыли, что есть ТЭЦ и ТЭС, ведь не выполняются даже те законодательно-нормативные акты, которые должны быть для поддержки тепловой генерации.

"Рынок сегодня несбалансированный. И сегодня действительно стоит угрожающая ситуация над тепловой генерацией" – отметил Продан.

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По его убеждению, подобный колокольчик уже прозвучал прошлой зимой, когда Украина не могла пройти осенне-зимний период.

"Есть сегодня средства у тепловой генерации для того, чтобы накопить уголь? Нет сегодня таких средств. Есть возможность привлечь кредиты? Нет кредитов. Есть возможность сегодня эффективно осуществить модернизацию и осуществить подготовку к зиме? Конечно, нет, и никто даже не знает, каким образом осуществляется эта подготовка, эти ремонты... Мне кажется, у нас в стране сейчас это никого не интересует. Пока мы не почувствуем серьезные ограничения электрической энергии в зимний период, веерные отключения или еще что-то", – предостерег экс-чиновник.

Напомним, что долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка достиг 13 млрд грн. Генерирующие компании подали судебные иски против "Укрэнерго" с требованием погасить эту задолженность, сложившуюся в течение 2019-2021 гг. Глава правления НЭК Владимир Кудрицкий обещал погасить долги перед генерацией до того, как начнут реализовываться судебные иски. Однако, первые судебные заседания уже прошли практически у всех участников рынка.

Ранее в министерстве энергетики назвали финансовую стабилизацию рынка электроэнергии необходимым условием стабильного отопительного сезона.

По мнению экспертов рынка, промедление с решением долгов грозит сбалансированности и стабильности украинской энергосистемы, а также полноте и качеству запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования.