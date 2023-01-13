Ситуация отключениями электроэнергии постепенно улучшается, – Галущенко

Ситуация с эффективностью и прогнозируемостью графиков отключения света улучшается, несмотря на постоянные атаки российских террористов по энергетической инфраструктуре.

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Об этом заявил Министр энергетики Герман Галущенко во время визита в ДТЭК Одесские электросети.

Во время заседания по применению отключений электроэнергии в Одесской области при участии Министра Галущенко и генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева, министр энергетики отметил, что в настоящее время в Одесской области, как в других областях, применяются отключения электроснабжения в соответствии с лимитами, базирующимися на дефиците электроэнергии .

"Операторы систем распределения электроэнергии должны придерживаться справедливости при применении графиков ограничения поставок электроэнергии. Еще с ноября работают мобильные группы из представителей Министерства энергетики, Госэнергонадзора, НКРЭКУ, СБУ для проверок соблюдения графиков и принципов справедливости при применении вынужденных отключений потребителей. Но поступало большое количество. сейчас ситуация постепенно улучшается", – отметил Герман Галущенко.

Уменьшение количества жалоб потребителей на Одесщине отметил также Руслан Слободян, глава Госэнергонадзора: "Прежде всего хочу отметить корень проблемы с отключениями - однозначно является следствием российской агрессии. Есть тенденция, которая идет на улучшение. Мы должны понимать, что количество жалоб уменьшается. Большинство жалоб направлены на то, чтобы получить какие-то разъяснения по поводу ситуации, и не указывают на нарушения".

Вместе с тем руководитель ДТЭК Одесские электросети отметил Дмитрий Григорьев, что в настоящее время создана уже 4 версия графиков, которые обновлялись после изменений в энергосистеме.

"Ситуация динамично меняется. И мы очень зависимы от объемов генерации, которая есть в энергосистеме Украины. Разработанные графики позволяют нам адаптироваться в соответствии с уровнем генерации и потребления. Если генерации достаточно, то мы будем в состоянии не выключать потребителей 6 часов и отключать ее всего на 3 часа, но если ситуация усложняется – из-за дефицита генерации, из-за повреждений объектов РФ или из-за похолодания, то будет работать график: 3 часа электроэнергия есть, а 6 часов нет. Разработанные нами графики уже сегодня позволяют жителям Одесщины планировать свою жизнь. , – сообщил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.