Системная перестройка энергосистемы позволит восстановить ее финансовую состоятельность, – Кучеренко

В украинской энергосистеме после отопительного сезона накопился ряд проблем, решить которые поможет улучшение ее финансовой состоятельности, считает первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

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"Мы перезимовали, но в определенной степени, в долг. Потому что задолжали за уголь, задолжали за газ станции генерации, задолжали подрядчикам за ремонтные работы, задолжали за другие вещи. Поэтому финансовая способность энергосистемы и энергетического рынка сегодня далеко не так прекрасна, как пытаются это сейчас нам, так сказать, рассказать", – сказал нардеп.

В контексте необходимости поддержки финансовой способности энергосистемы и необходимости подготовки на следующий отопительный сезон Кучеренко обратил внимание на важность возобновления экспорта электроэнергии.

"Сегодня энергетике надо помогать системно. Никто, я пока не вижу системного подхода, как им создать условия для восстановления того, как пострадавшего оборудования. Ну, безусловно, идет гуманитарная помощь. Но этого не хватит, я убежден. Должна быть системная. перестройка и модернизация нашей энергосистемы", - подчеркнул он.

Напомним, советник премьер-министра и директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап считает, что улучшение финансового состояния энергорынка позволит поддержать экономику Украины.