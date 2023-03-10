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Сколько зарабатывает и чем владеет Си Цзиньпин, которого в третий раз избрали председателем КНР

Владимир Пазий
Экономика
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Сколько зарабатывает Си Цзиньпин

Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР. С каждым его переизбранием заработная плата главы республики стремительно увеличивалась, однако большинство его финансов не публичны, поэтому подтвердить точную цифру невозможно. Аналогичная ситуация с имуществом, которым владеет семья Си Цзиньпина, однако еще до первого срока СМИ писали об их владениях.

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Какой доход имеет Си Цзиньпин в должности главы Китая и какой недвижимостью владеет – разбирался OBOZREVATEL.

Заработок Си

Хотя базовая зарплата человека, занимающего пост главы Китая, хорошо известна, чистый капитал Си Цзиньпина значительно превышает эту базовую зарплату. Годовой заработок Си Цзиньпина составляет лишь $27,7 тыс., такие данные приводило издание Independent в феврале 2018 г., хотя его состояние превышает $1,2 млрд (данные CAknowledge). Его большая семья имеет многомиллионные инвестиции и недвижимость в Китае.

С каждым годом капитал Си значительно рос. При этом, как отмечают мировые СМИ, действительные суммы окладов китайского лидера значительно выше.

Как менялся годовой капитал Си Цзиньпина с 2018 года

Как пишет Finty.com, семья Си владеет большим количеством акций одной из китайских компаний. Исходя из капиталицизации компании, Си Цзиньпин вполне мог иметь минимум $1 млрд личных средств. При этом большинство его потребностей удовлетворяет государство как главы государства.

Наибольший прирост зарплаты Си был зафиксирован еще в 2015 году. Тогда, согласно сообщениям государственных СМИ, главе КНР и еще шести другим высокопоставленным чиновникам Коммунистической партии повысили зарплату на 62%. Основная месячная зарплата г-на Си увеличилась до $1 832. После этого она еще несколько раз поднималась.

Дочь Си Цзиньпина Си Минцзе в 2014 окончила Гарвард со степенью бакалаврки в области психологии. Отметим, что обучение на программах бакалаврата Гарварда имеет фиксированную стоимость – $49 653 в год, что значительно превышает годовой заработок Си Цзиньпина.

В феврале 2022 года из пресс-релиза члена конгресса США Вики Хартцлер стало известно, что в 2019 году Си Минцзе поступила в аспирантуру и живет в США.

Чем владеет семья Си Цзиньпина?

В 2012-м, еще до назначения главой КНР, Си (занимал должность вице-главы), по данным Bloomberg, его семья владела недвижимостью и государственными контрактами на миллиарды долларов. Семья Си имела бизнес-интересы в недвижимости, публичных компаниях, а также государственных предприятиях, телекоммуникациях и даже редкоземельных металлах, имеющих решающее значение для электронной промышленности. Их состояние оценивалося примерно в $1 млрд, говорится в материале AsiaNews.

Си Цзиньпин принадлежит к одной из богатейших семей Китая. Большинство активов семьи принадлежали старшей сестре Си, Ци Цяоцао, ее мужу Дэн Цзягуйу и их дочери Ци Чжан Яньнань. Доля Ци и Дэн в активах Shenzhen Yuanwei Investment, холдинговой компании, специализирующейся на недвижимости и диверсификации, составила $288 млн только в 2012-м.

Чжан владела акциями Hiconics Drive Technology на $20,2 млн, а Дэн косвенно владел 18% долей в Jiangxi Rare Earth & Rare Metals Tungsten Group Corp, компании стоимостью свыше $1 млрд.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Си Цзиньпина "беспрецедентно" переизбран главой КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, вступившим в должность в третий раз.

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