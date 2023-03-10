Сколько зарабатывает и чем владеет Си Цзиньпин, которого в третий раз избрали председателем КНР

Си Цзиньпин был переизбран председателем КНР. С каждым его переизбранием заработная плата главы республики стремительно увеличивалась, однако большинство его финансов не публичны, поэтому подтвердить точную цифру невозможно. Аналогичная ситуация с имуществом, которым владеет семья Си Цзиньпина, однако еще до первого срока СМИ писали об их владениях.

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Какой доход имеет Си Цзиньпин в должности главы Китая и какой недвижимостью владеет – разбирался OBOZREVATEL.

Заработок Си

Хотя базовая зарплата человека, занимающего пост главы Китая, хорошо известна, чистый капитал Си Цзиньпина значительно превышает эту базовую зарплату. Годовой заработок Си Цзиньпина составляет лишь $27,7 тыс., такие данные приводило издание Independent в феврале 2018 г., хотя его состояние превышает $1,2 млрд (данные CAknowledge). Его большая семья имеет многомиллионные инвестиции и недвижимость в Китае.

С каждым годом капитал Си значительно рос. При этом, как отмечают мировые СМИ, действительные суммы окладов китайского лидера значительно выше.

Как пишет Finty.com, семья Си владеет большим количеством акций одной из китайских компаний. Исходя из капиталицизации компании, Си Цзиньпин вполне мог иметь минимум $1 млрд личных средств. При этом большинство его потребностей удовлетворяет государство как главы государства.

Наибольший прирост зарплаты Си был зафиксирован еще в 2015 году. Тогда, согласно сообщениям государственных СМИ, главе КНР и еще шести другим высокопоставленным чиновникам Коммунистической партии повысили зарплату на 62%. Основная месячная зарплата г-на Си увеличилась до $1 832. После этого она еще несколько раз поднималась.

Дочь Си Цзиньпина Си Минцзе в 2014 окончила Гарвард со степенью бакалаврки в области психологии. Отметим, что обучение на программах бакалаврата Гарварда имеет фиксированную стоимость – $49 653 в год, что значительно превышает годовой заработок Си Цзиньпина.

В феврале 2022 года из пресс-релиза члена конгресса США Вики Хартцлер стало известно, что в 2019 году Си Минцзе поступила в аспирантуру и живет в США.

Чем владеет семья Си Цзиньпина?

В 2012-м, еще до назначения главой КНР, Си (занимал должность вице-главы), по данным Bloomberg, его семья владела недвижимостью и государственными контрактами на миллиарды долларов. Семья Си имела бизнес-интересы в недвижимости, публичных компаниях, а также государственных предприятиях, телекоммуникациях и даже редкоземельных металлах, имеющих решающее значение для электронной промышленности. Их состояние оценивалося примерно в $1 млрд, говорится в материале AsiaNews.

Си Цзиньпин принадлежит к одной из богатейших семей Китая. Большинство активов семьи принадлежали старшей сестре Си, Ци Цяоцао, ее мужу Дэн Цзягуйу и их дочери Ци Чжан Яньнань. Доля Ци и Дэн в активах Shenzhen Yuanwei Investment, холдинговой компании, специализирующейся на недвижимости и диверсификации, составила $288 млн только в 2012-м.

Чжан владела акциями Hiconics Drive Technology на $20,2 млн, а Дэн косвенно владел 18% долей в Jiangxi Rare Earth & Rare Metals Tungsten Group Corp, компании стоимостью свыше $1 млрд.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что Си Цзиньпина "беспрецедентно" переизбран главой КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, вступившим в должность в третий раз.

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