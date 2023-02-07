Штрафы и уголовная ответственность: как украинцев наказывают за неявку в военкомат

В Украине за игнорирование повестки в период военного времени предусматривается административная и уголовная ответственность. Так, за неявку в военный комиссариат/ТЦК можно получить штраф в размере от 1700 до 3400 грн.

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В случае, если гражданин получил повестку второй раз в период одного года и снова не явился в военкомат, то это наказывается штрафом от 3400 до 5100 грн. Об этом говорится в ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях на военнообязанного.

Призывники, которые уже прошли медицинскую комиссию в военкомате, после этого получили "боевую" повестку дня для направления в часть, но не явились, могут получить меру наказания в виде от 3 до 5 лет за решеткой.

В Украине право осуществлять административное задержание военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизации и доставлять их в ТЦК (территориальный центр комплектования) предоставляется Национальной полиции. Об этом говорится в ст. 259, 262 КУоАП, ч. 3 ст. 38 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Какие виды повесток есть в Украине?

на прохождение срочной военной службы;

на уточнение данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

на прибытие в призывной пункт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально изданные пропуска и удостоверения.

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