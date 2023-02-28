Штрафы до 4 тыс. грн: в Украине нельзя срывать и покупать подснежники и крокусы

В Украине нельзя срывать, покупать и продавать подснежники, крокусы и другие первоцветы. За это можно получить штраф – от 510 до 3 655 грн.

Видео дня

Редкие растения занесены в Красную книгу Украины. Об этом напомнили в КГГА (Киевской городской государственной администрации).

За торговлю этими цветами предусмотрен штраф – от 1 700 до 3 655 грн. От 510 до 1 700 грн – за незаконное приобретение, сбыт и распространение объектов растительного мира, от 1 700 до 3 655 грн – за растения, собранные на заповедных территориях, или занесенных в Красную книгу (с конфискацией растений).

Отметим, первоцветы относятся к редким и исчезающим видам растений, большинство из которых – подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава и т.п. – занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом. Уборка первоцветов очень вредна для природы тем, что не позволяет растениям образовать семена.

Как отмечается, срыв всего нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение. Массовое уничтожение ранневесенних растений с целью продаж приводит к уменьшению их количества в природе, а также грозит полным уничтожением.

OBOZREVATEL рассказывал о том, что национальный регулятор НКРЭКУ заявил, что продолжит налагать новые штрафы на облэнерго, если энергетики будут пытаться защищать сали права в суде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!