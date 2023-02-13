НКРЭКУ грозит энергетикам новыми штрафами за попытки защищать свои права в суде

Национальный регулятор НКРЭКУ заявил, что продолжит налагать новые штрафы на облэнерго, если энергетики будут пытаться защищать сали права в суде.

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Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Наши лицензиаты разделились на два лагеря. Первый лагерь – это те, которые нормально, конструктивно воспринимают проведение наших проверок, воспринимают наши замечания, исправляют ошибки. А есть другая группа, которая сегодня заняла позицию обжалования наших решений в судах. Мы будем проверять и в дальнейшем и в принципе, если не будут исправлены эти недостатки, которые мы выявляем во время проверок, к сожалению, мы и дальше будем применять к этим ОСР штрафные санкции", - сообщил регулятор.

Ранее суд принял сторону винницких энергетиков, которые обжаловали обвинения регулятора.

Суд полностью опроверг все обвинения в адрес энергетиков и упразднил все штрафы для Винницаоблэнерго.