Штаты взяли на себя основное бремя, ЕС помогает Украине недостаточно, – экс-советник президента США

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Евросоюз должен немедленно принять Украину к себе. Этот шаг станет ключом к европейской солидарности и продемонстрирует силу европейского континента.

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Об этом он сказал во время Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum). "Мы не просили многое от европейцев ни во время холодной войны, ни, в определенном смысле, во время войны с терроризмом. И в этой войне, которую мы ведем, США взяли на себя основное бремя, очевидно, в данном случае с украинцами, ведущими боевые действия. Европейцы должны сделать шаг вперед. И идея о том, что Украине и ЕС понадобится от 5 до 10 лет, просто неприемлема. Украина должна стать частью ЕС как можно быстрее", – подчеркнул О'Брайен.

Он также считает, что американцы не могут заботиться о войне в Европе больше, чем европейцы заботятся о войне в Европе.

"Европейцам действительно нужно объединиться и оказать Украине такую же поддержку, которую оказывают американцы, как со стороны вооружений, так и со стороны экономики", – подчеркнул бывший советник президента США по нацбезопасности.

Нынешний Kyiv Jewish Forum приурочен к годовщине с начала полномасштабного вторжения России в Украину. KJF был инициирован в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным и в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек.

Участниками форума традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, Европейской Комиссии, ООН, Сената и Палаты представителей США, ученые и бизнесмены. Партнером KJF-2023 является ведущее еврейское мировое медиа Tablet. Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

Как сообщал OBOZREVATEL, по подсчетам МВФ, Украине в 2023 году потребуется от $40 млрд до $48 млрд финансовой поддержки. Ожидается, что значительную часть этой потребности закроют США и Европейский Союз.

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