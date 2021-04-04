Шмыгаль не выполнил "зеленый" меморандум даже наполовину – инвесторы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не выполнил множество условий меморандума с производителями зеленой энергии в Украине, чем создает проблемы для евроинтеграции государства, сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook.

Как отмечают в ассоциации, по состоянию на апрель 2021 года текущие расчеты не осуществляются в полном объеме, а обязательства по погашению задолженности 2020 года не выполнены даже на половину.

"Должны констатировать, что положения Меморандума правительством Украины не выполняются, что фактически привело к остановке развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине. К сожалению, мы наблюдаем лишь декларативные заявления правительства на международном уровне о присоединении Украины к Green Deal, создание собственного Зеленого курса, декарбонизации экономики, привлекательные условия для инвестиций в страну и т.д.", – сказали в УАВЕ.

"В реальности мы видим обманутых инвесторов, неспособность или нежелание власти побороть коррупцию в энергетике и решить глубинные проблемы рынка, политическое давление на отрасль ВИЭ и лоббирование привилегий для олигархических промышленных групп", – подчеркивают в ассоциации.

Они напомнили, что по условиям меморандума, производители ВИЭ должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 млрд грн в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должно было быть оплачено равными частями в течение 2021 года до 15% или по 3,36 млрд грн ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны были получить 12,32 млрд грн или 55% задолженности.

"В 1 квартале 2021 года производители получили 4,63 млрд грн. Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного", – уточнили в УАВЕ, подчеркнув, что даже эти средства получили не все инвесторы.

По их информации, ГП "Гарантированный покупатель" не признает долги перед теми производителями ВИЭ, которые обратились в суд о взыскании задолженности, пени и штрафов согласно имеющимся договорам. Кроме того, на 1 апреля 2021-го уровень расчетов ни за один месяц текущего года не достиг 100%.

Также правительство не предпринимает никаких действий для запуска зеленых аукционов в Украине и не стимулирует создание маневренных мощностей для энергосистемы Украины.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину 2020 года составил 868 200 000 долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток ПИИ зафиксировано впервые с 2015 года.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указал, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.