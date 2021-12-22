Схема Рожковой-Рожка: Верховный Суд не признал долг УЗ перед VR Global Partners в $196 млн

Верховный Суд признал недействительным договор перепродажи компании VR Global Partners долга Укрзалізниці перед Проминвестбанком. Он составлял 196 миллионов долларов

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Таким образом, суд признал действующим постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 16 сентября 2021 года. Оно касалась признания недействительным договора купли-продажи прав требования ПАО Проминвестбанк и VR Global Partners по кредитным договорам АО "Укрзалізниця".

Дело касается долгов "Южной железной дороги" и "Юго-Западной железной дороги" перед "Проминвестбанком". Кредитное соглашение в 196,25 млн долларов было заключено в 2011-2012 годах.

Видео дня

В феврале 2019 года банк передал права требования компании VR Global Partners, L.P.

"Мы неоднократно отмечали, что "Укрзалізниця" никоим образом не уклоняется от выполнения своих финансовых обязательств, однако такое выполнение должно происходить в пользу надлежащего кредитора и с соблюдением требований украинского законодательства", – прокомментировал решение министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В УЗ настаивают, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а потому и не может быть кредитором.

Напомним: замглавы НБУ Екатерина Рожкова вместе с главой правления Проминвестбанка Андреем Рожком провернула схему, в результате которой долг УЗ взлетел в два раза. "Проминвестбанк" (ПИБ) – "дочка" российского "Внешэкономбанка" – попал под украинские санкции. Тогда Рожкова и Рожок провернули сделку передачи долга третей компании. В результате она на ровном месте заработала 176,4 млн долларов, а УЗ вынуждена будет заплатить в два раза больше, чем брала. Детали схемы – в материале.