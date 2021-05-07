Шахтеры усилят забастовки из-за невыплаты зарплат, – Волынец

Намерение компании "Центрэнерго" и Фонда госимущества заставить государственные шахты продавать уголь по заниженной цене приведут к усилению шахтерских забастовок.

Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

""Центрэнерго" предлагает занизить цену еще на 350 гривен (до 1350 грн/т – экз.). То есть, вся промышленность Украины работает на рыночных отношениях, где на все есть рыночная цена, а на уголь цена занижена на 500 грн. Забастовки на угольных предприятиях уже продолжаются две недели. Они будут усиливаться, если в ближайшее время не будет выплачиваться заработная плата", – заявил Волынец в эфире телеканала "Украина24".

По его словам, государственные шахты сегодня вынуждены продавать уголь по 1650 грн/т при рыночной цене свыше 2000 грн/т. Еще большее снижение цены на государственный уголь приведет к остановке всей отрасли.

Напомним, себестоимость добычи угля на государственных шахтах составляет около 3200 грн/т.

Разница между ценой продажи угля шахт и реальной себестоимостью покрывается за счет прямых дотаций из государственного бюджета. На 2021 год из-за заниженной цены продажи угля объем бюджетных дотаций возрастет до 7 млрд грн.

Задержки или недостаток дотаций приводит к возникновению задолженности по заработной плате и долгам за электроэнергию.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2021 год предусмотрено 3,2 млрд грн на дотации государственным шахтам. В 2020 году было предусмотрено 3,6 млрд грн, но в течение года расходы выросли до 5 млрд грн.