Шахтеры делают все возможное для увеличения добычи угля, – лидер профсоюза

Частные и государственные шахты работают на максимуме для обеспечения потребностей генерирующих компаний в уголь. Шахтеры делают все возможное для увеличения объема добычи.

Об этом заявил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

"А среди главных причин невыполнения плановых показателей – перманентные вынужденные остановки шахт из-за их обесточивания за долги перед электропоставщиками. Понятно, что отнюдь не способствует ударной работе хроническая задолженность по зарплате – голодным много угля не "нарубиш", для этого силы нужны", – сообщил нардеп.

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Он отметил, что сложную ситуацию с углем теперь пытаются использовать в своих интересах лоббисты импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Мощности электростанций отечественной энергосистемы достаточно, чтобы не импортировать электроэнергию 54 ГВт установленной мощности по сравнению с 20 ГВт, в которых страна нуждается в наиболее лютые морозы. Только было бы желание эти мощности обеспечить", – подчеркнул нардеп.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.