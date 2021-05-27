'Северный поток-2' является прямой угрозой энергетической безопасности Украины, – Кира Рудык

Украина должна приложить максимум усилий, чтобы остановить достройку российского газопровода "Северный поток-2". Ведь этот проект является прямой угрозой энергетической безопасности Украины, оружием России в гибридной войне и дополнительным инструментом влияния на Европу.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. Политик убеждена, что украинская власть должна уделять значительно больше внимания противодействию России на энергетическом рынке, в частности вести переговоры с президентом США о наложении санкций на компании, вовлеченные в проект газопровода, передает пресс-служба партии.

"В борьбе с Россией, в том числе в экономической и дипломатической войне, нет мелочей. И вместо того, чтобы последовательно убеждать новую администрацию Белого дома в необходимости санкций против энергетических проектов Кремля, власть разрушала принципы корпоративного управления в НАК "Нафтогаз", который последовательно боролся с "Газпромом", – заявила Рудык.

Она подчеркнула, что партия "Голос" будет работать над обеспечением энергетической независимости страны.

"Безусловно, мы будем убеждать наших союзников в Соединенных Штатах и Европе в необходимости избавиться от энергетической зависимости от Кремля", – заявила Кира Рудык.