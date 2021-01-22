Есть такая страна – Танзания.

Была частью Британского содружества (считай, колония), с 60-х годов прошлого века получила независимость.

Бедная африканская страна с населением 56 млн человек.

Страна богата природными ресурсами, небогатым населением, имеет выход к морю.

Но последние годы она показывает фантастические темпы роста экономики более 6,7% в год (!)

Только за последние 5 лет номинальный ВВП страны вырос на 40%!

Скажете, низкая база для роста?

Но в Украине, в сравнении с Европой, база тоже низкая, и при этом мы растем медленнее даже мировой экономики, что не характерно для развивающихся стран.

Итак про Танзанию.

В 2020-м году президент страны Джон По́мбе Джо́зеф Магуфу́ли избрался второй раз с ошеломляющим результатом 84,4%. И это при высокой конкуренции (15 кандидатов)

Кто он?

Химик по образованию

Работал преподавателем химии и математики в средней школе (ничего не напоминает?))

Затем работал в частной промышленной компании химиком

Депутат трех созывов

Замминистра и министр в Министерстве земель и населенных пунктов, потом – в Министерстве животноводства и рыболовства и затем Министр труда

Почему его переизбрали?

1. Был избран он в 2015 году. Первые 1,5 года особо ничего не происходило, потом началась "жара"

2. Природные ресурсы Танзании – гидроэнергия, олово, фосфаты, уран, железная руда, уголь, алмазы, драгоценные камни, золото, газ, никель. Это, как бы, богатая страна, и все относились к этой территории как к "сырьевому придатку" (а здесь ничего не напоминает?))

3. Текущие объемы прямых иностранных инвестиций в 2019 году оцениваются в $21,8 млрд долларов США.

Больше всего прямых иностранных инвестиций привлекают:

- горнодобывающий сектор, нефтегазовая промышленность,

- а также сектор первичной сельскохозяйственной продукции (кофе, орехи кешью и табак)

4. Иностранные компании добывали ресурсы в Танзании, вывозили сырье на переработку в другие страны и налоги почти не платили (ничего не напоминает?)

5. В 2017 году Танзания утвердила новые правила в горнодобывающем секторе.это позволило правительству разрывать и пересматривать контракты на добычу полезных ископаемых, частично национализировать горнодобывающие компании, вводить более высокие гонорары, обеспечивать местное обогащение полезных ископаемых и вводить строгие требования в отношении местного содержания, что может поставить под угрозу иностранные инвестиции.

- в итоге, иностранцы поскулили, но стали платить налоги и начали создавать перерабатывающие производства

6. В Танзании было много нелегалов, преимущественно индусы, которые работали без оформления за копейки и забирали рабочие места у местных

Магуфули изменил законодательство, для рабочих специальностей ввели дорогие визы, чтобы работа оставалась местным, что в итоге и произошло.

Миграция квалифицированных специалистов осталась без изменений.

7. Реформы госсектора (самое интересное)

- Спецслужбы вместе с полицией провели анализ дипломов госслужащих.

- По итогу проверки 15 тыс госслужащих были уволены из-за поддельных документов об образовании.

- Оставшимся подняли зарплату, повысили мотивацию

- Но, главно, показали, что с чиновниками цацкаться не будут!

8. Провели антикоррупционную проверку самых коррумпированных госорганов, как следствие:

- Множество функций было урезано

- Часть функций от одних органов передали другим

- Часть госорганов ликвидировали за ненадобностью

- Провели цифровизацию, создали электронные кабинеты и ввели электронные сервисы без физического контакта с чиновниками

- Сократили опять-таки множество госслужащих за ненадобностью!

9. Сайт налоговой Танзании сегодня, говорят, самый посещаемый сайт в стране. Это сервисная организация.

10. Страна не вводила локдаун.

11. Отсутствие локдауна позволило провести активно туристический сезон и забрать транспортные потоки из других африканских стран, что усилило экономику Танзании.

12. В стране активно строят новую жд сеть, новые госпитали, дороги, открывают школы.

13. Совсем забыл про РРО) оно обязательно. И штрафы большие, но платят их покупатели, покупающие и не берущие чеки!) поверьте, лучшей мотивации для продавцов и не найти!)

Это краткий перечень того, что сделано и что еще планируется

Но результат (рост экономики, благополучия граждан, несмотря на многое "но" и "если") показал, что если есть желание, возможно все!

Анатолий Амелин, спасибо за информацию!

И при чем тут Украина, да...?

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