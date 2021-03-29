Счетная палата проверит бонусы и премии руководства НКРЭКУ, - Кучеренко

Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств тарифной комиссией НКРЭКУ, в частности по выплате бонусов, премий и надбавок ее руководству.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Направил обращение в Счетную палату и искренне надеюсь, что Счетная палата проверит эффективность расходования бюджетных средств на непонятные бонусы руководству НКРЭКУ, надбавки, премии и дополнительные оплачиваемые отпуска. Возможно тогда мы получим ответ, как так случилось, что в короновирусные кризис, когда доходы большинства населения сократились, зарплата нелегитимных членов НКРЭКУ выросла в 2 раза ", - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Кроме того, Счетная палата должна проанализировать последствия конкретных решений НКРЭКУ, которые, по словам нардепа, принимались с многочисленными нарушениями и привели к убыткам государственных компаний и необоснованных расходов бюджетных средств.

"Предлагаю начать с определения убытков от созданных регулятором схем "торговли воздухом". Дать оценку ноу-хау под названием "установка НКРЭКУ", которую регулятор придумал, чтобы повлиять на порядок использования кредитных средств государственным предприятием "Гарантированный покупатель". Конкретные примеры наиболее вопиющих злоупотреблений я предоставил Счетной палате ", - добавил нардеп.

Он отметил, что ждет от Счетной палаты конкретной оценки ущерба, государственному бюджету нанесла деятельность нынешнего состава НКРЕКП.

"Я лично считаю членов и членкинь этого органа непрофессиональными имитаторами и коррупционерами", - заявил Кучеренко.

Предоставляем, по данным деклараций членов НКРЭКУ, средняя заработная плата 2020 года выросла в среднем в 2 раза до 200 000 грн в месяц. Эта сумма не включает ежеквартальные премии в размере 50%, которые принимаются отдельным решением НКРЭКУ.

Последний раз такое решение было принято 16 декабря 2020 о премировании членов НКРЭКУ в размере 50% должностного оклада за "личный вклад в работу комиссии".