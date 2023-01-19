САП попросила суд арестовать Коболева: назван размер денежного залога

Бывшему главе "Нафтогаза Украины" Андрею Коболева после оглашения ему подозрения собираются избрать меру пресечения. Сторона обвинения просит суд поместить Коболева под стражу с возможностью выйти под залог в 365 млн грн.

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Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 19 января. При этом указано, что заседание суда назначено на тот же день – 19 января.

В сообщении ведомства отмечается, что Коболев "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн". Об этом также сообщали в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Так, в НАБУ заявили о вручении Коболеву подозрения также 19 января. Официально имя Коболева в НАБУ так и не назвали, однако в сообщении говорилось о бывшем главе НАК "Нафтогаз Украины", который находился в должности с 2014 по 2021 год, а это именно Коболев.

Кроме того, информацию об оглашении подозрения подтвердил и сам Коболев. Он заверил, что находится на территории Украины и намерен отстаивать свою правоту перед судом. О сегодняшнем заседании суда Коболев ничего не сообщал.

Коболева подозревают в хищении более 229 млн грн. Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером такой премии.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должнности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

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