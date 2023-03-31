Санкции против РФ должны быть более жесткими, требуется полный запрет импорта черных металлов и алмазов – СМИ

Евросоюз по очереди принял уже 10 санкционных пакетов. В несколько этапов ограничения на бизнес с РФ вводились и в США, Британии, Канаде, Японии и других странах. Однако результат неутешителен: санкции ослабили российскую экономику, но не сломали ее. Поэтому необходимо и дальше давить на Россию, в первую очередь ограничивая ее способность торговать сырьевыми позициями. Об этом говорится в материале Минпрома.

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"Санкции против РФ не являются всеохватывающими. Под них до сих пор не подпадает немало сырьевых товаров, которые являются стратегическими для наполнения российского бюджета - например, уран, алюминий, титан, алмазы и т.д. Да и те позиции, на которые ограничения существуют, нередко сопровождаются определенными исключениями , например нефть или черные металлы", - указывает издание.

Кроме того, поступательная механика наращивания санкций против РФ дает ей больше возможностей для маневра и адаптации. Санкции не стали шоковым ударом, они растянулись по времени. Следовательно, эффект от их внедрения тоже носит инерционный характер, отмечают эксперты. Именно поэтому необходимо наращивать санкционное давление, чтобы добиться цели.

"Иногда из Евросоюза раздаются заявления, что санкционный потенциал себя уже исчерпал и ничего чувствительного для РФ больше уже не придумаешь. Однако в группе Макфола-Ермака придерживаются противоположного мнения и имеют еще несколько идей, как затянуть эту удавку еще туже. Среди них - полный запрет на закупку российских черных металлов и алмазов, ограничение цен на российскую сырую нефть на уровне не выше 50 USD за баррель, а также полное запрещение любого импорта российского сжиженного газа в ЕС", - пишет издание.

Кроме того, эффективным станет также распространение финансовых санкций на все российские банки, запрет импорта природного газа в ЕС по контролируемым Россией трубопроводам, а также установка для иностранных финансовых учреждений конкретных временных сроков для выхода из рынка РФ, и установление ценового потолка для российских экспортных удобрений (аналогично, как на нефть), за исключением экспортируемых через Одессу.

Напомним, ранее Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) выступила за ужесточение санкций против экспорта российской металлопродукции и железорудного сырья в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор EUROFER Аксель Эггерт.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.