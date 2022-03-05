Санкции не будут сняты, пока последний солдат РФ не покинет Украину, – Ауштрявичюс

Санкции против Российской Федерации не будут сняты, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины, а россияне должны смириться с новой реальностью - им не рады в цивилизованном мире. Об этом в комментарии Gordon . UA заявил депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Ну, то, что мы видим на местах (в Украине - ред.) - российская агрессия только усиливается. Российская сторона бомбит и разрушает украинские города, она убивает невинных людей, пытаясь захватить всю Украину. С учетом этого, я вижу только один путь - санкции должны быть усилены, и я уверен, они будут усилены. Поэтому, любые разговоры об ослаблении, смягчении или отсрочке санкций — это принятие желаемого за действительное. И я могу сказать вам, что это (отмена санкций - ред.) не на повестке дня, и российская сторона должна проснуться и принять эту реальность", - заявил политик.

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"Мы отозвали наши санкции по Крыму? Нет. Поскольку он находится под оккупацией, у нас есть очень четкая политика, пока хоть один российский солдат и оккупационная власть находится и остается на украинской земле - мы не можем снять никаких санкций. Москва должна это ясно понимать, и российское общество должно это ясно понимать. Дело не только в правительстве, российское общество должно столкнуться с новой реальностью, что им не рады в Европе и им не рады в цивилизованном мире", - заявил политик.