Саакашвили предупредил Зеленского о попытках отмыть деньги "зеленых" инвесторов

Президент Украины Владимир Зеленский должен пресечь попытки чиновников Кабмина и Нацкомиссии по тарифам отмыть деньги, которые предназначены изначально для полного погашения долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику Украины.

Об этом заявил председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Правительство взяло кредит на 10 миллиардов гривен у государственных банков, для того чтобы выплатить долг зеленой энергетике. Но когда потом говорят - мы вообще вам платить ничего не будем. Что это означает? Это означает, что ни одна инвестиция в Украину больше не зайдет, что ни один инвестор Украине больше не поверит", - сказал он.

По словам Саакашвили, долговой кризис в зеленой энергетике чреват негативными последствиями прежде всего для Зеленского, поскольку все представители власти напрямую ассоциируются с президентом.

"Я бы не хотел, чтобы авторитет президента был под какими-то ударами из-за того, что у него люди, которые считают себя временными, хотят делать какие-то деньги… Пока им капает в офшорные или карманные счета, то президенту потом все это расхлебывать. Поэтому мне бы не хотелось этого", - подчеркнул председатель Исполнительного комитета реформ.

"Именно офис президента, и кстати, президент Зеленский на моей памяти 2-3 раза собирал на эту тему людей, насчет того, что нельзя кидать инвесторов, нельзя, чтобы украинское государство выглядело как обманщик. И он тогда принимал правильные решения. Может, он примет правильное решение. Очень на это рассчитываю, потому что я очень за него болею", - подытожил Саакашвили.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновники, которых привел к власти Владимир Зеленский в НКРЭКУ и Кабмин, ищут пути для остановки выплат долгов "зеленой" генерации в сумме 9 млрд грн, что разрывает сотрудничество Украины с ЕС, финансовыми партнерами и другими организациями.

При этом ЕБРР – один из крупнейших инвесторов в отрасль ВИЭ в Украине – обратился к председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка с беспокойством относительно невыполнения украинской властью обязательств о выплате долгов перед "зеленой" генерацией и призвал НКРЭКУ использовать привлеченные у госбанков кредиты только на оплату "зеленой "энергии, иначе страна потеряет инвестиции банка и других инвесторов.

Напомним, что правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность. 16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" руководство по рекомендации перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.